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Росгвардейцы сняли новогоднее видео с похищением ребенка в сюжете

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Столичное управление Росгвардии креативно подошло к новогоднему поздравлению. Сотрудники сняли мини-фильм про чудесное спасение Нового года.

Видео было опубликовано в соцсетях управления 30 декабря. По сюжету, Баба-яга и Кощей Бессмертный похищают Новый год, который только идет к людям. Символизирует его ребенок. План удался бы, но спасать праздник на снегоходах отправились росгвардейцы. Они победили злодеев, освободили мальчика, и он успел на детский праздник.

Участие в съемках принял вокальный ансамбль столичного управления Росгвардии.

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Комментарии (2)

Tot_Aist
По идее - насмешка и издевательство над гражданами, по исполнению - г@вно.
Slava_Rossii
Как-то не реалистично.
Где удар по Бабе-Яге с ноги, вынос дверей избушки на курьих ножках с помощью бензореза, укладывание кощея лицом в снег с выкручиванием рук, силовая упаковка в автобус и прочие рабочие моменты?
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