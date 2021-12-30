Росгвардейцы сняли новогоднее видео с похищением ребенка в сюжете

Столичное управление Росгвардии креативно подошло к новогоднему поздравлению. Сотрудники сняли мини-фильм про чудесное спасение Нового года.
Видео было опубликовано в соцсетях управления 30 декабря. По сюжету, Баба-яга и Кощей Бессмертный похищают Новый год, который только идет к людям. Символизирует его ребенок. План удался бы, но спасать праздник на снегоходах отправились росгвардейцы. Они победили злодеев, освободили мальчика, и он успел на детский праздник.
Участие в съемках принял вокальный ансамбль столичного управления Росгвардии.