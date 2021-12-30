Продажи пластинок в Британии стали рекордными за три десятилетия. Виновата ABBA

Британская ассоциация производителей фонограмм 29 декабря обнаружила, что виниловый и кассетный бум продолжается. По ее данным, продажи пластинок так и вовсе стали самыми большими в 2021 году за последние 30 лет, достигнув 5 миллионов копий. При этом только пластинок возродившейся группы ABBA за первую неделю после выхода альбома Voyage было продано свыше 30 тысяч копий. Таким образом, шведская группа выпустила самый быстропродаваемый альбом на виниле за столетие.



Также выросли продажи на кассетах — их продали свыше 200 тысяч, среди лидеров — Olivia Rodrigo, Dave и Lana Del Rey. А вот продажи дисков чуточку подупали — хотя их и продали 14 миллионов: самыми популярными стали ABBA, Adele и Ed Sheeran.

