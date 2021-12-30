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Продажи пластинок в Британии стали рекордными за три десятилетия. Виновата ABBA

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Британская ассоциация производителей фонограмм 29 декабря обнаружила, что виниловый и кассетный бум продолжается. По ее данным, продажи пластинок так и вовсе стали самыми большими в 2021 году за последние 30 лет, достигнув 5 миллионов копий. При этом только пластинок возродившейся группы ABBA за первую неделю после выхода альбома Voyage было продано свыше 30 тысяч копий. Таким образом, шведская группа выпустила самый быстропродаваемый альбом на виниле за столетие.

Также выросли продажи на кассетах — их продали свыше 200 тысяч, среди лидеров — Olivia Rodrigo, Dave и Lana Del Rey. А вот продажи дисков чуточку подупали — хотя их и продали 14 миллионов: самыми популярными стали ABBA, Adele и Ed Sheeran.

Полностью итоги года ассоциация намерена подсчитать к 4 января 2022 года.

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Комментарии (3)

ppky0323
Ждем начала продаж лучин, для освещения помещений. Вместо стекол, лучше натягивать бычий пузырь. Так все радовались и гордились наличием CD дома и в авто, но...
266229489
Я где то раз в месяц винил покупаю,led zeppelin,smokie,kiss и т.д. Новоделы правда но есть и оригиналы.
260928241
Полностью итоги года ассоциация намерена подсчитать к 4 янваня 2022 года.а подсчитать к 4 янваня 2022 года.© Ему(Ей)больше не наливать.
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