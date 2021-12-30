Tesla отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за проблем с камерой и багажником

Компания Tesla вынуждена отозвать 356 тысяч Model 3 и 119 Model S. У машин самопроизвольно открывается передний багажник.
Об отзыве машин 30 декабря сообщило национальное управление дорожной безопасности США. У Model 3 проблема с проводкой на камеру заднего вида, она возникает при закрытии заднего багажника. У Model S трудности с защелкой переднего багажника, из-за чего он может открыться во время движения. Год выпуска отзываемых автомобилей варьируется от 2014 до 2021-го. Отмечается, что неисправные детали можно будет бесплатно заменить в сервисных центрах Tesla.