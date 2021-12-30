Лисовец: Вакцинация спасла тысячи жизней в Петербурге

Как написал глава комздрава 30 декабря на своей странице «ВКонтакте», самым важным событием 2021 года в Петербурге стало начало массовой вакцинации населения от коронавируса. И если год назад, 31 декабря 2020 года, в Петербурге было всего 22 650 доз вакцины, 69 пунктов вакцинации и 5927 привитых, то теперь 4 млн доз, 240 пунктов и 2,86 млн привитых.



«Безусловно, за этими цифрами стоят тысячи спасенных жизней. Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, в уходящем 2021 году нам удалось справиться с двумя довольно высокими и сложными волнами коронавирусной пандемии», — резюмировал Лисовец.

