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Лисовец: Вакцинация спасла тысячи жизней в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подвел итоги года и рассказал о том, как вакцинация спасла тысячи жизней в Петербурге.

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Как написал глава комздрава 30 декабря на своей странице «ВКонтакте», самым важным событием 2021 года в Петербурге стало начало массовой вакцинации населения от коронавируса. И если год назад, 31 декабря 2020 года, в Петербурге было всего 22 650 доз вакцины, 69 пунктов вакцинации и 5927 привитых, то теперь 4 млн доз, 240 пунктов и 2,86 млн привитых.

«Безусловно, за этими цифрами стоят тысячи спасенных жизней. Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, в уходящем 2021 году нам удалось справиться с двумя довольно высокими и сложными волнами коронавирусной пандемии», — резюмировал Лисовец.

При этом Смольному пока не удалось достигнуть поставленной Минздравом цели — 3,5 млн полностью вакцинированных жителей Петербурга. Ожидается, что это произойдет в начале 2022 года.

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Комментарии (8)

Muzzy
Подскажите, где конец очереди для сдавания денег на памятник Настоящим Спасателям жизни - великому губернатору и его славной команде? Этот подвиг следует сохранить в веках! Кто последний? Вы?
Маргaрита
" Безусловно, за этими цифрами стоят тысячи спасенных жизней. " Безусловно? Аксиома?
Интересно на основании чего такая информация? Статистика то ложная...
265843015
Ок спасла, а сколько убила? Сколько людей сгорело после уколов
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