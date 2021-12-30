Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам дистанционно участвовать в заседаниях суда. Кроме того, новшество разрешает подавать исковые заявления и другие документы в электронном виде.



Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 30 декабря. Совет Федерации одобрил изменение 24 декабря, ранее, 21 декабря, Государственная Дума приняла его в третьем чтении.



Новшества внесли в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Истцы, ответчики и все причастные к процессу смогут принять участие в заседании с помощью веб-конференции при условии технической возможности со стороны судов и наличии ходатайства. Исключением является закрытый режим разбирательства.

