Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам дистанционно участвовать в заседаниях суда. Кроме того, новшество разрешает подавать исковые заявления и другие документы в электронном виде.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 30 декабря. Совет Федерации одобрил изменение 24 декабря, ранее, 21 декабря, Государственная Дума приняла его в третьем чтении.
Новшества внесли в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Истцы, ответчики и все причастные к процессу смогут принять участие в заседании с помощью веб-конференции при условии технической возможности со стороны судов и наличии ходатайства. Исключением является закрытый режим разбирательства.
Документы можно предоставить в суд в электронном виде через портал «Госуслуги», а также с помощью информационной системы, определенной Верховным судом (ВС) РФ и его судебным департаментом, или за счет электронного документооборота участника процесса.
Между тем, для нарушителей порядка судебного заседания как в онлайне, так и в офлайне предусмотрено наказание. После предупреждения первых могут удалить из зала суда, вторых — отключить от видео-конференц-связи либо веб-конференции.