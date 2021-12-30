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«Медиазона»* оказалась в реестре иноагентов из-за денег от баннерной рекламы

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Издание «Медиазона»*, которое признано иностранным агентом, попало в реестр из-за цитирования других иноагентов и денег, полученных от Google.

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Как сообщается на сайте издания, Роскомнадзор нашел цитаты иностранных агентов в девяти материалах. Там были ссылки не только на СМИ, но и на физлиц-иноагентов.

Минюст признал иностранным финансированием «Медиазоны» рекламные доходы, полученные от показа баннеров. В период с июня 2020 года по июль 2021-го СМИ заработало около 700 тысяч рублей от компании «Роксот», которая, утверждает Минюст, финансируется Google.

«Медиазона», ее главный редактор и издатель в иноагентском списке с конца сентября 2021 года. СМИ оспаривает включение в реестр через суд.

*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (4)

angel of death
как любят РоскомПозоры считать чужие доходы, в то время как Правительство не выделяет указанным организациям НИ КОПЕЙКИ на их существование... не хотите, чтобы финансировали из-за рубежа? так начните сами финансировать из Правительства - в чём проблема? =)
ах, да, у нас же нищеброды с дворцами и аквадискотекой работают...
hyperborean
Сайт самого Роскомнадзора участвует в поисковой выдаче Google? Пользуется иностранными поисковыми сервисами? Роскомнадзор - тоже иностранный агент
dragvs
Понятно что это не причина, а повод для политического преследования.
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