«Медиазона»* оказалась в реестре иноагентов из-за денег от баннерной рекламы

Издание «Медиазона»*, которое признано иностранным агентом, попало в реестр из-за цитирования других иноагентов и денег, полученных от Google.

Как сообщается на сайте издания, Роскомнадзор нашел цитаты иностранных агентов в девяти материалах. Там были ссылки не только на СМИ, но и на физлиц-иноагентов.

Минюст признал иностранным финансированием «Медиазоны» рекламные доходы, полученные от показа баннеров. В период с июня 2020 года по июль 2021-го СМИ заработало около 700 тысяч рублей от компании «Роксот», которая, утверждает Минюст, финансируется Google.