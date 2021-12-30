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Телескоп заметил летящего над Россией Деда Мороза

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Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН зафиксировал летящего над Россией Деда Мороза. Об этом 30 декабря сообщили в Twitter Роскосмоса.

В социальных сетях корпорации появилась видеозапись, сделанная оптическим устройством. ТАСС уточняет, что сказочный старик передвигался над территорией страны на высоте 179х201 км.

Ранее «Фонтанка» писала, что упряжка волшебных оленей Санта-Клауса пролетала над Москвой. До России он посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Якутию.

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Комментарии (2)

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Манька с Ванькой сидят на симпозиуме физиков.
Ванька смотрит на трибуну, потом говорит:
- Маньк, хочешь, я тебе Келдыша покажу?
- Да ну тебя, Ваньк, дома покажешь!
Dimitry Antonov
Ну, вот и Дед Мороз над Россией без посадки пролетает. В гости не желает зайти, наверное, население в этом году плохо себя вело и подарков не заслужило....
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