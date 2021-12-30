Телескоп заметил летящего над Россией Деда Мороза

Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН зафиксировал летящего над Россией Деда Мороза. Об этом 30 декабря сообщили в Twitter Роскосмоса.
В социальных сетях корпорации появилась видеозапись, сделанная оптическим устройством. ТАСС уточняет, что сказочный старик передвигался над территорией страны на высоте 179х201 км.
Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН по заданию Роскосмоса зафиксировал полёт Деда Мороза над Россией 👀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 30, 2021
Полёт проходит по программе! pic.twitter.com/Gy20H9dL0Z
Ранее «Фонтанка» писала, что упряжка волшебных оленей Санта-Клауса пролетала над Москвой. До России он посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Якутию.