VOLKOV ManiFEST: фольклор, джаз и ленинградская классика

Владимир Волков известен и уважаем в музыкальных кругах. Контрабасист, композитор и импровизатор известен, например, участием в группе «АукцЫон», а также как создатель VOLKOV ManiFEST — мультижанрового фестиваля, который вот уже в седьмой раз пройдет в Петербурге.



Фото: Владимир Филиппов, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В этом году фестиваль пройдет с 3 по 7 января (5 января — перерыв, концертов не будет) на двух площадках — Яани кирик примет у себя три фестивальных дня, а финал мероприятия состоится на сцене Social club.

3 января в 19:00 фестиваль откроется концертом «Фольклор и Рождество», в рамках которого выступят трио Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог и флюгельгорн), Сергея Старостина (голос и народные инструменты) и Владимира Волкова, а также ансамбль NOVOSELIE. Коллектив занимается развитием и переосмыслением музыки разных периодов русской истории.



4 января пройдет под заголовком «День FREE и джаза». Концерт откроет трио Евгения Стригалева, Владимира Волкова и Петра Ившина. Затем зрители услышат французские песни 1950–1960-х годов авторства писателя и поэта Бориса Виана, которые исполнят Владимир Волков, Андрей Кондаков, Гарик Багдасарьян и Антон Боярских.

6 января — день перформанса и импровизации. В первой части концерта можно будет услышать нечто под интригующим названием «Собственноручное посмертное сочинение доктора Иогана Фаусто 20 411 слов». Исполнит его дуэт Владимира Волкова и Павла Семченко.

Во второй части прозвучат романсы Александра Даргомыжского в джазовой адаптации. Под конец вечера актриса МДТ Екатерина Тарасова прочтет стихи Пушкина, Лермонтова и других поэтов.

Заключительный день фестиваля называется «Слушай, Петербург» — он посвящен песням ленинградских композиторов. Со сцены в оригинальных аранжировках прозвучат композиции, написанные в нашем городе в разные годы его существования.

Закроет седьмой VOLKOV ManiFEST Андрей Кондаков, джазовый композитор, пианист, продюсер. Музыкант исполнит свои собственные произведения.



6+ Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

