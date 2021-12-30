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На Урале депутат поздравил горожан с Новым годом, пожелав сдохнуть всем недоброжелателям

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Председатель парламента Каменск-Уральского Валерий Пермяков во время новогодней речи пожелал смерти неким врагам. Комментировать слова в местной думе не стали.

Пермяков, как пишет 30 декабря портал E1, высказался во время объезда по новогодним городкам. На одном из объектов, где собралась толпа гуляющих, он поздравил горожан с Новым годом, пожелал счастья, здоровья и всех земных благ. Закончил выступление депутат неожиданно: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»

В городском парламенте не смогли прокомментировать слова председателя, так как в последний рабочий день года он в думе не появится.

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Комментарии (2)

Ruth D. Armstead
Так он подшофе
AndrewBarsik
Даже депутаты начинают прозревать и критически оценивать высшее политическое руководство.
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