На Урале депутат поздравил горожан с Новым годом, пожелав сдохнуть всем недоброжелателям

Председатель парламента Каменск-Уральского Валерий Пермяков во время новогодней речи пожелал смерти неким врагам. Комментировать слова в местной думе не стали.
Пермяков, как пишет 30 декабря портал E1, высказался во время объезда по новогодним городкам. На одном из объектов, где собралась толпа гуляющих, он поздравил горожан с Новым годом, пожелал счастья, здоровья и всех земных благ. Закончил выступление депутат неожиданно: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!»
В городском парламенте не смогли прокомментировать слова председателя, так как в последний рабочий день года он в думе не появится.