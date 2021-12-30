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«Год, в который чуть не погибла индустрия». В петербургском А2 отменили шесть концертов, ещё 87 перенесли

В петербургском клубе А2 подвели итоги уходящего года и в цифрах рассказали о том, как пандемия коронавируса и связанные с ней запреты и ограничения повлияли на концертную деятельность.

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Как сказано в релизе, предоставленном «Фонтанке» 30 декабря, в 2021 году А2 работал для зрителей в общей сложности 62 дня, что почти в два с половиной раза меньше показателей допандемийного 2019 года.

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В клубе провели семь деловых мероприятий и отыграли 55 концертов. Последних было заявлено 130, но большинство не удалось согласовать с властями. При этом разрешение Смольного не гарантировало то, что исполнитель выйдет на сцену.

«10 тысяч выцветших билетов, 1,2 тысячи волонтёров и 93 концерта, на которые никто не пришёл», — сетуют в клубе.

В течение года 87 раз переносили мероприятия, ещё шесть не состоялись вовсе. Больше всего сложностей выпало зрителям концерта ЛСП — дату его проведения меняли 12 раз.

Единственными зарубежными гостями, которые за два года прорвались через границы и регламент, стала группа Brainstorm из Латвии.

Билеты на концерты раскупались полностью. На фоне ограничений по рассадке это не позволило даже близко подобраться по общему числу посетителей к показателям 2019 года: 63 тысячи гостей против 370 тысяч.

«Год, в который чуть не погибла вся концертная индустрия», — делятся в клубе.

2021 год прошёл под девизом «Танцуйте сидя». Вместо танцпола по партеру расставляли и переставляли стулья. Между ними курсировали волонтёры, которые напоминали о масках и антисептике — его за год израсходовали 700 литров.

Тем, кто всё ещё ждёт перенесённый концерт, в А2 советуют держать билеты в тёмном и сухом месте. Если это не спасло от выцветания, то необходимо поставить в известность клуб, чтобы гарантированно попасть на мероприятие даже с белым листом.

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Комментарии (4)

altnec
Вот пьям завтра, после подвального кооператива, убьюсь в своей баньке с банкой пива.
266182335
В стране пандемия, народ умирает, а эти только о доходах и думают.
265860145
А2 и Космонавт - молодцы, соблюдают новые правила.
А вот Гигант-Холл и Морзе - болт на всё забили, подозреваю, что заносят в администрацию нехило.
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