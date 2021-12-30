// Путин подписал закон, которым соцвыплаты запрещается списывать за долги

Социальные выплаты на банковские счета не могут быть списаны за долги по кредитам, если получатель на это не согласится. Соответствующий закон подписал президент.

Текст закона опубликован на портале правовой информации 30 декабря. Теперь единовременные выплаты от государства не могут быть автоматически списаны, если владелец счета задолжал банку. Чтобы деньги ушли кредитной организации, получатель должен подписать согласие. Кроме того, есть время передумать — на отзыв согласия дается две недели. Закон имеет обратную силу, но с ограничениями — вернуть можно списанные выплаты, которые поступали с 1 января 2021 года.