Пассажирка из Милана оставила в Пулково Cartier на 100 тысяч евро

Возвращение в Петербург из столицы европейской моды стоило жительнице России браслета, серёг и кольца, стоимость которых показалась таможенникам слишком высокой, чтобы молчать о них в декларации.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 30 декабря, задержаться в Пулково пришлось пассажирке рейса Милан — Петербург. Декларация россиянки утверждала, что та путешествует в рамках установленной по закону эконом-суммы. Результаты таможенного контроля показали обратное.
«Были выявлены браслет, серьги и кольцо. На всех изделиях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость ювелирных изделий составила более 100 тысяч евро. Для определения стоимости вышеуказанных товаров и их принадлежности к драгоценным металлам таможней вынесено решение о проведении экспертизы», — уточнили в пресс-службе Пулковской таможни.
Тем, кто пересекает границу России самолётом, необходимо декларировать всё, что выходит за установленную законом сумму в € 10 тысяч и вес в 50 кг. Для путешествующих другими видами транспорта лимит ещё жёстче: для личного пользования и без уплаты пошлин можно ввозить всё, что дешевле 500 евро и легче 25 кг.
Недекларирование ювелирных изделий, в случае если беспошлинный лимит превышен, чревато административным штрафом по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ в размере от 50% до 200% от стоимости товаров. При этом сами драгоценности могут быть конфискованы.
Помимо административной ответственности ввоз ювелирки может повлечь за собой возбуждение уголовного дела за контрабанду.