Пассажирка из Милана оставила в Пулково Cartier на 100 тысяч евро

Возвращение в Петербург из столицы европейской моды стоило жительнице России браслета, серёг и кольца, стоимость которых показалась таможенникам слишком высокой, чтобы молчать о них в декларации. Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 30 декабря, задержаться в Пулково пришлось пассажирке рейса Милан — Петербург. Декларация россиянки утверждала, что та путешествует в рамках установленной по закону эконом-суммы. Результаты таможенного контроля показали обратное.

Фото: СЗТУ Фото: СЗТУ Фото: СЗТУ Поделиться Поделиться







«Были выявлены браслет, серьги и кольцо. На всех изделиях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость ювелирных изделий составила более 100 тысяч евро. Для определения стоимости вышеуказанных товаров и их принадлежности к драгоценным металлам таможней вынесено решение о проведении экспертизы», — уточнили в пресс-службе Пулковской таможни.