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Пассажирка из Милана оставила в Пулково Cartier на 100 тысяч евро

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Возвращение в Петербург из столицы европейской моды стоило жительнице России браслета, серёг и кольца, стоимость которых показалась таможенникам слишком высокой, чтобы молчать о них в декларации.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 30 декабря, задержаться в Пулково пришлось пассажирке рейса Милан — Петербург. Декларация россиянки утверждала, что та путешествует в рамках установленной по закону эконом-суммы. Результаты таможенного контроля показали обратное.

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«Были выявлены браслет, серьги и кольцо. На всех изделиях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость ювелирных изделий составила более 100 тысяч евро. Для определения стоимости вышеуказанных товаров и их принадлежности к драгоценным металлам таможней вынесено решение о проведении экспертизы», — уточнили в пресс-службе Пулковской таможни.

Тем, кто пересекает границу России самолётом, необходимо декларировать всё, что выходит за установленную законом сумму в € 10 тысяч и вес в 50 кг. Для путешествующих другими видами транспорта лимит ещё жёстче: для личного пользования и без уплаты пошлин можно ввозить всё, что дешевле 500 евро и легче 25 кг.

Недекларирование ювелирных изделий, в случае если беспошлинный лимит превышен, чревато административным штрафом по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ в размере от 50% до 200% от стоимости товаров. При этом сами драгоценности могут быть конфискованы.

Помимо административной ответственности ввоз ювелирки может повлечь за собой возбуждение уголовного дела за контрабанду.

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Комментарии (14)

Suricat
ну а чинушь наших когда уже за их "честно заработанные" к стенке ставить начнут?!?
водитель автобуса
ну теперь у жены начальника таможни будет неплохой подарок на новый год
SERGEY111
Ничего - будет повод еще разок в Милан смотаться на распродажи .
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