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Водоканал снял кино про салат в унитазе, напомнив, как надо распоряжаться судьбой недоеденного с новогоднего стола

Водоканал Петербурга напомнил горожанам, что салатам, оставшимся после празднования Нового года, не место в канализации. Смывать в унитаз можно лишь водорастворимую туалетную бумагу.

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Как сообщили на предприятии 30 декабря, в уходящем году 47% от общего числа засоров было связано с пренебрежением основным правилом — в систему водоотведения отправлялись бытовой мусор, влажные салфетки, отходы и гигиеническая продукция. В небольшом фильме, снятом Водоканалом, показано, как правильнее распоряжаться судьбой остатков салата.

«Водоканал»

Главная героиня предлагает кушанье своим коллегам, но раз за разом получает отказ и решается смыть его в унитаз. Более голодный и менее привередливый товарищ по работе в последний момент спасает еду от унизительной кончины.

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