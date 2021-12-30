Водоканал снял кино про салат в унитазе, напомнив, как надо распоряжаться судьбой недоеденного с новогоднего стола

Как сообщили на предприятии 30 декабря, в уходящем году 47% от общего числа засоров было связано с пренебрежением основным правилом — в систему водоотведения отправлялись бытовой мусор, влажные салфетки, отходы и гигиеническая продукция. В небольшом фильме, снятом Водоканалом, показано, как правильнее распоряжаться судьбой остатков салата.
«Водоканал»
Главная героиня предлагает кушанье своим коллегам, но раз за разом получает отказ и решается смыть его в унитаз. Более голодный и менее привередливый товарищ по работе в последний момент спасает еду от унизительной кончины.