«Дизель, оставь в покое». Дуэйн Джонсон (Скала) больше не вернется в «Форсаж»

Дуэйн Джонсон (Скала) не вернется в «Форсаж». Об этом он заявил в интервью CNN, опубликованном 29 декабря. Он назвал «манипуляциями» публичные посты Вина Дизеля, где тот призывает бывшего партнера по площадке возобновить сотрудничество.



«В прошлом июне, когда мы с Вином связывались друг с другом не через социальные сети, я сказал ему прямо, что не вернусь во франшизу», — сказал Джонсон.



Поэтому его очень удивил пост Дизеля в Instagram c текстом: «Мой младший брат Дуэйн... время пришло». Там же Дизель написал, что его дети называют Скалу «дядей Дуэйном». Звезда «Красного уведомления» посчитал такие публичные высказывания манипуляцией.