«Дизель, оставь в покое». Дуэйн Джонсон (Скала) больше не вернется в «Форсаж»

Дуэйн Джонсон (Скала) не вернется в «Форсаж». Об этом он заявил в интервью CNN, опубликованном 29 декабря. Он назвал «манипуляциями» публичные посты Вина Дизеля, где тот призывает бывшего партнера по площадке возобновить сотрудничество.
«В прошлом июне, когда мы с Вином связывались друг с другом не через социальные сети, я сказал ему прямо, что не вернусь во франшизу», — сказал Джонсон.
Поэтому его очень удивил пост Дизеля в Instagram c текстом: «Мой младший брат Дуэйн... время пришло». Там же Дизель написал, что его дети называют Скалу «дядей Дуэйном». Звезда «Красного уведомления» посчитал такие публичные высказывания манипуляцией.
«Недавний публичный пост Вина был примером его манипуляций. Мне не понравилось, что он приплел сюда своих детей, а также смерть Пола Уокера. Оставь их в покое», — попросил артист.
Пути двух звезд «Форсажа» разошлись в 2016 году, после съемок в «Форсаже 8». Пользователи соцсетей неоднократно наблюдали их публичную пикировку.