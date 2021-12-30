«Мельница» сыграет в Петербурге рождественский концерт

У многих музыкантов есть традиция встречать на сцене Новый год, а «Мельница» на сцене встречает Рождество. 6 декабря Хелависа и ее команда поднимутся на сцену клуба «Космонавт», чтобы исполнить программу «Манускрипт» (16+).

«Манускрипт» — это название последнего альбома коллектива, выход которого состоялся в 2021 году. Презентация пластинки в Петербурге уже была, так что грядущий концерт на афишах имеет приписку «Манускрипт. Рождество».



Какие именно композиции войдут в трек-лист, неизвестно, однако организаторы сообщают, что программа будет «неповторимой».

