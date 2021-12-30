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«Мельница» сыграет в Петербурге рождественский концерт

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У многих музыкантов есть традиция встречать на сцене Новый год, а «Мельница» на сцене встречает Рождество. 6 декабря Хелависа и ее команда поднимутся на сцену клуба «Космонавт», чтобы исполнить программу «Манускрипт» (16+).

Фото: vk.com/melnitsa_cosmo
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«Манускрипт» — это название последнего альбома коллектива, выход которого состоялся в 2021 году. Презентация пластинки в Петербурге уже была, так что грядущий концерт на афишах имеет приписку «Манускрипт. Рождество».

Какие именно композиции войдут в трек-лист, неизвестно, однако организаторы сообщают, что программа будет «неповторимой».

Кстати, группа «Мельница» в своих соцсетях уже подвела итоги уходящего года. Помимо альбома, коллектив выпустил два видеоклипа и сыграл 30 концертов. Учитывая, что мы все еще живем в пандемии, не так уж и плохо.

В ожидании концерта можно посмотреть свежие видео «Мельницы», если вдруг пропустили. Вот, например, очень добрый «Грифон».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: vk.com/melnitsa_cosmo

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