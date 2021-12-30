Упсала-Цирк приглашает в гости к Абрикосовым

В январские каникулы Упсала-Цирк сыграет премьерный спектакль «В гости». Постановку можно увидеть в двух форматах — традиционно в шатре (2–4 января) и в формате Cinematic LIVE онлайн (6–7 января).

Семья Абрикосовых готовится к Новому году, который наступит буквально через час. Но к празднику почти ничего не готово, и начинаются сумасшедшие суета и беготня. Члены необычного семейства пытаются помочь друг другу, но всё валится из рук.



Веселую историю расскажут с помощью изобретательно созданных номеров акробатики на батуте, воздушной гимнастики, жонглирования — и всё это в ярких, живописных декорациях и под легкий свинг в цирковом шатре.

