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Упсала-Цирк приглашает в гости к Абрикосовым

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В январские каникулы Упсала-Цирк сыграет премьерный спектакль «В гости». Постановку можно увидеть в двух форматах — традиционно в шатре (2–4 января) и в формате Cinematic LIVE онлайн (6–7 января).

Фото: vk.com/upsalacircus
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Семья Абрикосовых готовится к Новому году, который наступит буквально через час. Но к празднику почти ничего не готово, и начинаются сумасшедшие суета и беготня. Члены необычного семейства пытаются помочь друг другу, но всё валится из рук.

Веселую историю расскажут с помощью изобретательно созданных номеров акробатики на батуте, воздушной гимнастики, жонглирования — и всё это в ярких, живописных декорациях и под легкий свинг в цирковом шатре.

Фото: vk.com/upsalacircus
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Те, кто живет за пределами Петербурга, смогут увидеть представление онлайн 6 и 7 января. Прямые включения с арены соединят со сценами, снятыми заранее профессиональной командой. Такой прием позволит увидеть детали трюков, костюмов и декораций и получить от просмотра не меньшее удовольствие, чем вживую.

Офлайн-показы: 2, 3, 4 января в 12:00 и 17:00, 1+

Онлайн-показы: 6 января в 12:00 и 18:00, 7 января в 13:00 и 19:00, 1+

Наталия Эфендиева

Фото: vk.com/upsalacircus
Фото: vk.com/upsalacircus

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