Упсала-Цирк приглашает в гости к Абрикосовым

В январские каникулы Упсала-Цирк сыграет премьерный спектакль «В гости». Постановку можно увидеть в двух форматах — традиционно в шатре (2–4 января) и в формате Cinematic LIVE онлайн (6–7 января).
Семья Абрикосовых готовится к Новому году, который наступит буквально через час. Но к празднику почти ничего не готово, и начинаются сумасшедшие суета и беготня. Члены необычного семейства пытаются помочь друг другу, но всё валится из рук.
Веселую историю расскажут с помощью изобретательно созданных номеров акробатики на батуте, воздушной гимнастики, жонглирования — и всё это в ярких, живописных декорациях и под легкий свинг в цирковом шатре.
Те, кто живет за пределами Петербурга, смогут увидеть представление онлайн 6 и 7 января. Прямые включения с арены соединят со сценами, снятыми заранее профессиональной командой. Такой прием позволит увидеть детали трюков, костюмов и декораций и получить от просмотра не меньшее удовольствие, чем вживую.
Офлайн-показы: 2, 3, 4 января в 12:00 и 17:00, 1+
Онлайн-показы: 6 января в 12:00 и 18:00, 7 января в 13:00 и 19:00, 1+
Наталия Эфендиева