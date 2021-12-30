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В Ленобласти зажгли ёлку из машин

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Дорожный комитет Ленинградской области вместе с автомобилистами Волосовского района организовал праздничный флешмоб.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета 30 декабря, автоёлку в виде сердца собрали в Волосово. Для её «создания» потребовалось 70 автомобилей, в том числе дорожная техника. Они выстраивались около четырёх часов. Подходящая площадка нашлась рядом со зданием районного отдела ГИБДД. В финале устроили фейерверк.

Автоёлка в Волосово становится традицией. Первый раз её организовали в прошлом году.

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