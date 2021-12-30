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Пенсионерка выжила после наезда электрички на перегоне Старая Деревня — Лахта

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Пожилая женщина попала в больницу, после того как близко подошла к железнодорожным путям в Петербурге перед приближающейся электричкой Петербург — Белоостров.

Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в пресс-службе транспортной полиции, инцидент произошел 27 декабря до захода солнца, около четырех дня, на 16-м километре 7-го пикета на перегоне Старая Деревня — Лахта. 71-летняя жительница Ленинградской области находилась вдалеке от пешеходного перехода, рядом с железнодорожными путями.

«Заметив ее, машинист подавал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — сообщают в УТ МВД по СЗФО.

Пострадавшая госпитализирована.

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