Пенсионерка выжила после наезда электрички на перегоне Старая Деревня — Лахта

Пожилая женщина попала в больницу, после того как близко подошла к железнодорожным путям в Петербурге перед приближающейся электричкой Петербург — Белоостров.



Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в пресс-службе транспортной полиции, инцидент произошел 27 декабря до захода солнца, около четырех дня, на 16-м километре 7-го пикета на перегоне Старая Деревня — Лахта. 71-летняя жительница Ленинградской области находилась вдалеке от пешеходного перехода, рядом с железнодорожными путями.



«Заметив ее, машинист подавал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — сообщают в УТ МВД по СЗФО.

