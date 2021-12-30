Доминанта Суворовского отреставрирована. Теперь она почти такая же, как при Сталине

Как сообщает 30 декабря пресс-служба КГИОП, в 2021 году по программе комитета из горбюджета было выделено на ремонт 97,8 миллиона рублей. Научно-проектная документация на реставрацию была разработана в 2020 году за 1,8 миллиона рублей. На фасадах были трещины, сколы, потёки, биопоражения, замазки цементом, каменные блоки сместились. Теперь цоколь и первый этаж отделаны серым натуральным гранитом, выше — каменной терразитовой штукатуркой. Отреставрированы ступени перед парадным входом со стороны Суворовского проспекта, восстановлена кирпичная кладка. Отремонтирован балкон трёхпролетной ниши, заменены водосточные трубы, карнизные свесы и линейные окрытия.

Здание Академии лёгкой промышленности построено в 1934–1937 годах в стиле сталинского неоклассицизма. Архитекторы: Хряков, Абросимов, Поляков. Это одна из доминант Суворовского проспекта, формирующая его перспективу.



В сентябре 1941 года здесь развернули эвакуационный госпиталь № 28. Здание стало одной из первых мишеней бомбардировок, погибли много людей. Это было начало блокады Ленинграда, поэтому произошедшее очень сильно потрясло город. Позже стало ясно, что именно Красный Крест на крыше, согласно Женевской конвенции защищающий военно-лечебные заведения, служил ориентиром для немецких лётчиков.



«Когда началась война, меня включили в группу самозащиты, — вспоминает Людмила Васильевна Ковалёва (Василевская). — По графику 19 сентября был день моего дежурства. По сигналу воздушной тревоги я быстро встала на свой пост у двери парадного входа, который выходил на Суворовский проспект. Прохожим было приказано укрыться в бомбоубежище. Улица опустела. Погода была хорошая. Небо ясное, безоблачное. Но лучше бы в тот день лил проливной дождь... Стою и внимательно наблюдаю за небом. Вдруг слышу глухой шум. Вижу, приближается самолёт, от которого отделились две чёрные точки. «Да это же бомбы!» — мелькнуло у меня в голове, и я в ужасе вбежала в парадную, прижалась к лифту. Дом закачался. Услышала сильный грохот, а потом наступила зловещая тишина. Я выбежала на улицу. На месте дома, где находился эвакогоспиталь, сплошной чёрный дым с языками пламени. Сквозь дым я увидела на дороге белые пятна. Это были подушки и простыни, выброшенные из окон госпиталя взрывной волной. Подбежала поближе к зданию. Его окутывал дым, а из окон вырывались языки пламени. По улице Красной Конницы (теперь Кавалергардской) лился водяной поток. Это был взорван водопровод».

