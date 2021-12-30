Суточная заболеваемость коронавирусом замерла в Петербурге перед Новым годом

По всей России за день зафиксировали 21 073 заболевших COVID-19, из которых большинство приходится на Москву с 2 661 . Петербург остается на второй строчке по этому показателю.



За 24 часа летальную статистику по стране пополнили 926 смертей, из которых 60 в Петербурге. За время пандемии в РФ коронавирус забрал 307 948 жизней.