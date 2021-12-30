По всей России за день зафиксировали
За 24 часа летальную статистику по стране пополнили 926 смертей, из которых 60 в Петербурге. За время пандемии в РФ коронавирус забрал
В России общее число заболевших COVID-19 выросло до
Суточная заболеваемость коронавирусом замерла в Петербурге перед Новым годом
В Петербурге за сутки выявили
По всей России за день зафиксировали
За 24 часа летальную статистику по стране пополнили 926 смертей, из которых 60 в Петербурге. За время пандемии в РФ коронавирус забрал
В России общее число заболевших COVID-19 выросло до
30 декабря 2021, 12:50Ковид ушел на новогодние каникулы? В Петербурге рекордно опустели красные зоны
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