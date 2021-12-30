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Суточная заболеваемость коронавирусом замерла в Петербурге перед Новым годом

В Петербурге за сутки выявили 1 532 случая коронавируса. Накануне их было 1 526. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб.

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По всей России за день зафиксировали 21 073 заболевших COVID-19, из которых большинство приходится на Москву с 2 661. Петербург остается на второй строчке по этому показателю.

За 24 часа летальную статистику по стране пополнили 926 смертей, из которых 60 в Петербурге. За время пандемии в РФ коронавирус забрал 307 948 жизней.

В России общее число заболевших COVID-19 выросло до 10 479 344.

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Комментарии (7)

flexilya
Короновирус очень дисциплинированный и выполняет всё приказу руководства, до Нового Года, ни ни...
водитель автобуса
рост будет после нового года,опять на граждан все свалят,а сейчас статистика замерла,приказ наверное сверху получен,весело встретить новый год
Я Иванов
Получается более 7% официально больных/переболевших. Даже представить себе не могу, сколько на самом деле больних/переболевших, учитывая наплевательское отношение сограждан, не обращающихся к врачам вообще, ввиду той или иной ситуации.
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