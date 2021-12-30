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Полиция ищет того, кто озолотился на пожилой пациентке Елизаветинской больницы

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Нательный крестик и серёжки с бриллиантами украли у пенсионерки, попавшей в петербургскую больницу. Женщина настаивает, что драгоценности стоимостью порядка 100 тысяч рублей присвоили при госпитализации, у медиков другая версия.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, накануне полиция Калининского района возбудила дело о краже, совершённой с причинением значительного ущерба. В его основе заявление 74-летней петербурженки с улицы Ушинского, которая недосчиталась украшений после лечения в Елизаветинской больнице.

15 декабря пенсионерку из квартиры забирала бригада скорой. Внезапное ухудшение самочувствия не позволило подготовиться, и на Вавиловых её доставили в чём была. Женщина утверждает, что при госпитализации с неё сняли часы «Чайка» за 8 тысяч рублей, золотую цепочку с крестом стоимостью 47 тысяч рублей и серьги с бриллиантами за 50 тысяч рублей.

Предполагалось, что украшения, как и другие личные вещи пациентки, оставлены на хранение больнице, однако при выписке через неделю ювелирные изделия не вернули.

В Елизаветинской больнице знают о претензиях пожилой женщины. «Вещи ей выдали в полном объёме», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, добавив, что продолжают разбираться в случившемся.

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Комментарии (3)

Yksy
Вообще скорая обычно напоминает оставить дома украшения, странно что она была в них.
serg1956
чтобы выйти без потерь из больницы нужно иметь хорошее здоровье
Maiok
Стандартная история в больницах.
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