ГУ МВД: ДТП с такси на Блюхера совершил водитель каршеринга

ДТП с участием такси и каршеринга на севере Петербурга оказалось серьёзным.
Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по предварительной версии, вчера вечером на проспекте Маршала Блюхера, 4, у пересечения с Кушелевской дорогой 33-летний водитель каршеринга столкнулся с попутным такси «КИА Рио».
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Водитель «КИА» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Вероятно, на заднем сиденье такси пассажиров не было: при таком ударе они вряд ли остались бы целы и невредимы.