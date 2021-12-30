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ГУ МВД: ДТП с такси на Блюхера совершил водитель каршеринга

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ДТП с участием такси и каршеринга на севере Петербурга оказалось серьёзным.

Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по предварительной версии, вчера вечером на проспекте Маршала Блюхера, 4, у пересечения с Кушелевской дорогой 33-летний водитель каршеринга столкнулся с попутным такси «КИА Рио».

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Водитель «КИА» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Вероятно, на заднем сиденье такси пассажиров не было: при таком ударе они вряд ли остались бы целы и невредимы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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