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Институт РАН изучил ад и зло за 742 тысячи рублей

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Институт философии РАН заказал исследование, в которых фигурировали слова «ад» и «зло».

«Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада», — сообщает 30 декабря РБК со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Договор был исполнен осенью. Поставщиком госзакупки был кандидат философских наук Игорь Гаспаров. В институте отметили, что всё «в рамках закона, в рамках гранта».

Кроме того, деньги были потрачены и на другие исследования, например «Бесполезная свобода и проблема ада» и «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Теперь Вы знаете кому достаются деньги, которые Вы уплачиваете в виде НДС, НДФЛ, акцизов и какую важную работу для Вас выполняют эти люди. Как налогоплательщик, на деньги которого сотворен сей "научный труд", я хотел бы ознакомиться с его содержанием (если конечно результат не засекречен).
AlBerkut
Я готов прочитать лекцию на тему 'есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе', известно ли это науке, а так же сколько звёздочек лучше.
Ок, пусть будет за 742 килорубля. Когда начинать? 😉😂
тов
«Является ли злом существование ада» - исследователям следует пожить в максимально приближенных условиях - в тюрьме, хосписе, детском доме.

Самая главная уловка дьявола - он убедил многих людей, что "его не существует", но дьявол - это дух, это набор принципов, которые объективно существуют.

И есть много людей, которые этим принципам поклоняются, и у этих людей есть организации.
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