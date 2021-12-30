Институт РАН изучил ад и зло за 742 тысячи рублей

Институт философии РАН заказал исследование, в которых фигурировали слова «ад» и «зло».



«Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада», — сообщает 30 декабря РБК со ссылкой на данные с сайта госзакупок.



Договор был исполнен осенью. Поставщиком госзакупки был кандидат философских наук Игорь Гаспаров. В институте отметили, что всё «в рамках закона, в рамках гранта».



Кроме того, деньги были потрачены и на другие исследования, например «Бесполезная свобода и проблема ада» и «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

