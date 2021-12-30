График работы общественного транспорта Петербурга изменится на праздники

31 декабря и 1 января некоторые пригородные поезда будут отменены. Расписание можно узнать на вокзалах, станциях и на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

С 30 декабря по 9 января городской и пригородный наземный общественный транспорт будет работать по следующим графикам:

В новогоднюю ночь петербургское метро и наземный транспорт, как уже сообщалось, будут работать дольше. Войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00 ночи, а поезда будут ходить до 2:00. Чтобы довезти пассажиров от метро, работу наземного городского транспорта продлят на два часа. Последние рейсы будут отправляться от остановок у станций после прибытия последних поездов. В 6 часов утра все снова выйдут на линии. Расписание трамваев и троллейбусов можно посмотреть здесь. https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349885/



С 31 декабря по 9 января вестибюли станций метро «Зенит», «Достоевская», «Площадь Александра Невского — 2» будут закрыты.

