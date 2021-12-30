График работы общественного транспорта Петербурга изменится на праздники

С 30 декабря по 9 января городской и пригородный наземный общественный транспорт будет работать по следующим графикам:
- 30 декабря — по графику пятницы (будних дней),
- 31 декабря — по графику субботы (выходных дней),
- с 1 по 9 января — по графику воскресенья (выходных дней).
Пригородные электропоезда на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут курсировать:
- 30 декабря — по графику пятницы,
- с 31 декабря по 8 января — по графику субботы,
- 9 января — по графику воскресенья.
31 декабря и 1 января некоторые пригородные поезда будут отменены. Расписание можно узнать на вокзалах, станциях и на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
В новогоднюю ночь петербургское метро и наземный транспорт, как уже сообщалось, будут работать дольше. Войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00 ночи, а поезда будут ходить до 2:00. Чтобы довезти пассажиров от метро, работу наземного городского транспорта продлят на два часа. Последние рейсы будут отправляться от остановок у станций после прибытия последних поездов. В 6 часов утра все снова выйдут на линии. Расписание трамваев и троллейбусов можно посмотреть здесь. https://www.fontanka.ru/2021/12/29/70349885/
С 31 декабря по 9 января вестибюли станций метро «Зенит», «Достоевская», «Площадь Александра Невского — 2» будут закрыты.