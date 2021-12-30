FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Петербургские врачи спасают двух школьниц, которые пытались сбежать. Одна от мамы, вторая из детского дома

0
Печать

На юге Петербурга несколько часов искали шестиклассницу, а когда нашли — пришлось вызвать скорую.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря, в полицию 46-летняя жительница Петергофа заявила о пропаже 13-летней дочери около десяти часов вечера 28 декабря. По ее словам, девочка в два дня ушла из дома, но так и не вернулась.

Шестиклассницу нашли уже после полуночи 29 декабря в квартире знакомых на третьем этаже дома на улице Чебышевского. Её попытка избежать встречи с входящей в дверь волновавшейся родительницей закончилась серьезными травмами. Девочку нашли под окнами дома и увезли в ДГБ № 1.

Проводится проверка.

В детскую больницу № 19 с травмами после падения привезли накануне около десяти вечера 16-летнюю воспитанницу детского дома на проспекте Космонавтов. Девочка, как рассказывали в полиции сотрудники учреждения, пыталась сбежать через окно на втором этаже здания, но упала.

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое: у нее серьезные травмы конечностей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний