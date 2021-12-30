Петербургские врачи спасают двух школьниц, которые пытались сбежать. Одна от мамы, вторая из детского дома

На юге Петербурга несколько часов искали шестиклассницу, а когда нашли — пришлось вызвать скорую.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря, в полицию 46-летняя жительница Петергофа заявила о пропаже 13-летней дочери около десяти часов вечера 28 декабря. По ее словам, девочка в два дня ушла из дома, но так и не вернулась.

