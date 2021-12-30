C 1 января можно получать новый налоговый вычет

Граждане РФ с 1 января 2022 года, согласно вступившим в силу 1 августа изменениям в Налоговый кодекс, смогут получать «спортивный налоговый вычет» — социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для получения денег надо, чтобы организация, в которой вы занимаетесь спортом, была включена в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.



«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров агентству «Прайм» в интервью, опубликованном 30 декабря.

