C 1 января можно получать новый налоговый вычет

Граждане РФ с 1 января 2022 года, согласно вступившим в силу 1 августа изменениям в Налоговый кодекс, смогут получать «спортивный налоговый вычет» — социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для получения денег надо, чтобы организация, в которой вы занимаетесь спортом, была включена в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.
«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров агентству «Прайм» в интервью, опубликованном 30 декабря.
Право на вычет имеет любое физлицо 18 лет и старше, которое платит НДФЛ, также его можно получить на своих детей. Необходимы следующие документы:
- договор на предоставление услуг и кассовый чек (от 2022 года, оплаченные в 2021 году абонементы не подойдут), чтобы подтвердить «расходы на спорт»;
- справка 2-НДФЛ;
- декларация 3-НДФЛ;
- банковские реквизиты для перечисления денег;
- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка — при получении вычета на детей.