«Красный раздражает хищника»: в чем встречать год Черного Водяного Тигра — 30 образов для любого цветотипа

Подбираем платье под ваш тип внешности вместе со стилистом Коллаж: Юрий Орлов / Сеть городсктх порталов Поделиться Поделиться







С Новым годом связано много примет, в частности, и тех, которые касаются одежды. Например, кто-то верит, что праздник нужно встречать во всем новом — каждый декабрь покупаются блестящие платья, сатиновые юбки, туфли на каблуках, сережки и подвески. Другая примета — надеть вещь того цвета, которая пришлась бы по душе символу года, чтобы привлечь удачу, а не наоборот. Предстоящий 2022 год станет годом Черного Водяного Тигра — несложно определить цветовую палитру, правда? Смотрим на актуальные образы для новогодней вечеринки.



Топ-стилист Юлия Ушакова отмечает, что для новогодней ночи — 2022 актуальны все цвета, связанные с водной стихией: от цвета морской пены до глубокого черного. Уместны оттенки синего, голубого, цвет морской волны или бирюзовый.

Дополните образ украшениями, например это могут быть сережки или чокер из стразов, которые сейчас особенно актуальны Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Гамма холодных оттенков подходит для девушек и женщин с цветотипом «лето» — холодным, вопреки названию.



Мятный блеск — необычно, правда? Примерьте на себя образ Снежной королевы Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Пар и лёд — тоже проявления воды. Смело надеваем вещи оттенка легкой дымки, серо-сиреневые, пепельные, белые, блестящие, кристальные, цвет металла.



Белый цвет всегда смотрится элегантно и дорого, если не переборщить с украшениями Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Когда еще блистать в платье из пайеток, как не на Новый год?

В таком наряде праздничное настроение вам и окружающим обеспечено Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Тигр — житель джунглей, поэтому актуальны яркие сочные краски зелени в паре с черным цветом (стволы деревьев и земля). Знатоки фэншуй говорят, что такое контрастное сочетание привлекает удачу, — говорит Юлия Ушакова. Зеленый отлично подходит осеннему цветотипу.



Яркий, сочный зеленый, в котором вы точно завоюете звание королевы вечеринки Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Классическая тигриная расцветка будет весьма кстати, и заметим, что «осени» она будет очень к лицу.



Смело, дерзко, стильно. В таком образе вы услышите кучу комплиментов, и Тигр будет доволен Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Стилист не рекомендует в новогоднюю ночь надевать оттенки красного, которые также отлично смотрятся на «осени». Красный часто ассоциируют с праздником и выбирают для новогоднего образа, но если вы верите в приметы и желаете привлечь удачу, не стоит надевать цвет, который раздражает хищника.



Если не рекомендуют красный, надеваем розовый, блестящий, с пайетками или люрексом Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Золотой будет выгодно подчеркивать красоту девушек с цветотипом «весна», которому идут все теплые оттенки и в одежде, и в макияже.



В золоте, как царица Клеопатра, и к новогодней ёлке подходит Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Черный на востоке символ знаний и мудрости, а в Европе — признак элегантности и изысканности. Вы не прогадаете, если наденете черный в новогоднюю ночь. Глубокий черный цвет к лицу ярким брюнеткам, обратите внимание на вещь из бархата или велюра, дополните образ украшениями. Если вы блондинка или шатенка, советую отдалить черный от лица — выбирайте платье с декольте, кружевом или сеткой в портретной зоне, чтобы платье не затмевало вас и лицо осталось главным в образе, — говорит стилист.



Элегантный, сдержанный черный — извечная классика Фото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Что касается тканей и фактур: бархат, атлас, пайетки, люрекс. Всё то же, что мы уже надевали в прошлые годы, мода не меняется, меняется только цветовая палитра, — заключает Юлия.