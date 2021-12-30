FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Красный раздражает хищника»: в чем встречать год Черного Водяного Тигра — 30 образов для любого цветотипа

Стилист рассказала, какие цвета принесут удачу, а какие — наоборот (если вы, конечно, верите в приметы)

0
Печать
Подбираем платье под ваш тип внешности вместе со стилистом
Подбираем платье под ваш тип внешности вместе со стилистомКоллаж: Юрий Орлов / Сеть городсктх порталов
ПоделитьсяПоделиться

С Новым годом связано много примет, в частности, и тех, которые касаются одежды. Например, кто-то верит, что праздник нужно встречать во всем новом — каждый декабрь покупаются блестящие платья, сатиновые юбки, туфли на каблуках, сережки и подвески. Другая примета — надеть вещь того цвета, которая пришлась бы по душе символу года, чтобы привлечь удачу, а не наоборот. Предстоящий 2022 год станет годом Черного Водяного Тигра — несложно определить цветовую палитру, правда? Смотрим на актуальные образы для новогодней вечеринки.

Топ-стилист Юлия Ушакова отмечает, что для новогодней ночи — 2022 актуальны все цвета, связанные с водной стихией: от цвета морской пены до глубокого черного. Уместны оттенки синего, голубого, цвет морской волны или бирюзовый.

Дополните образ украшениями, например это могут быть сережки или чокер из стразов, которые сейчас особенно актуальны
Дополните образ украшениями, например это могут быть сережки или чокер из стразов, которые сейчас особенно актуальныФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Гамма холодных оттенков подходит для девушек и женщин с цветотипом «лето» — холодным, вопреки названию.

Мятный блеск — необычно, правда? Примерьте на себя образ Снежной королевы
Мятный блеск — необычно, правда? Примерьте на себя образ Снежной королевыФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Пар и лёд — тоже проявления воды. Смело надеваем вещи оттенка легкой дымки, серо-сиреневые, пепельные, белые, блестящие, кристальные, цвет металла.

Белый цвет всегда смотрится элегантно и дорого, если не переборщить с украшениями
Белый цвет всегда смотрится элегантно и дорого, если не переборщить с украшениямиФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Когда еще блистать в платье из пайеток, как не на Новый год?

В таком наряде праздничное настроение вам и окружающим обеспечено
В таком наряде праздничное настроение вам и окружающим обеспеченоФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

— Тигр — житель джунглей, поэтому актуальны яркие сочные краски зелени в паре с черным цветом (стволы деревьев и земля). Знатоки фэншуй говорят, что такое контрастное сочетание привлекает удачу, — говорит Юлия Ушакова. Зеленый отлично подходит осеннему цветотипу.

Яркий, сочный зеленый, в котором вы точно завоюете звание королевы вечеринки
Яркий, сочный зеленый, в котором вы точно завоюете звание королевы вечеринкиФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Классическая тигриная расцветка будет весьма кстати, и заметим, что «осени» она будет очень к лицу.

Смело, дерзко, стильно. В таком образе вы услышите кучу комплиментов, и Тигр будет доволен
Смело, дерзко, стильно. В таком образе вы услышите кучу комплиментов, и Тигр будет доволенФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Стилист не рекомендует в новогоднюю ночь надевать оттенки красного, которые также отлично смотрятся на «осени». Красный часто ассоциируют с праздником и выбирают для новогоднего образа, но если вы верите в приметы и желаете привлечь удачу, не стоит надевать цвет, который раздражает хищника.

Если не рекомендуют красный, надеваем розовый, блестящий, с пайетками или люрексом
Если не рекомендуют красный, надеваем розовый, блестящий, с пайетками или люрексомФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

Золотой будет выгодно подчеркивать красоту девушек с цветотипом «весна», которому идут все теплые оттенки и в одежде, и в макияже.

В золоте, как царица Клеопатра, и к новогодней ёлке подходит
В золоте, как царица Клеопатра, и к новогодней ёлке подходитФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

— Черный на востоке символ знаний и мудрости, а в Европе — признак элегантности и изысканности. Вы не прогадаете, если наденете черный в новогоднюю ночь. Глубокий черный цвет к лицу ярким брюнеткам, обратите внимание на вещь из бархата или велюра, дополните образ украшениями. Если вы блондинка или шатенка, советую отдалить черный от лица — выбирайте платье с декольте, кружевом или сеткой в портретной зоне, чтобы платье не затмевало вас и лицо осталось главным в образе, — говорит стилист.

Элегантный, сдержанный черный — извечная классика
Элегантный, сдержанный черный — извечная классикаФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
ПоделитьсяПоделиться

— Что касается тканей и фактур: бархат, атлас, пайетки, люрекс. Всё то же, что мы уже надевали в прошлые годы, мода не меняется, меняется только цветовая палитра, — заключает Юлия.

Подбираем платье под ваш тип внешности вместе со стилистом
Подбираем платье под ваш тип внешности вместе со стилистомКоллаж: Юрий Орлов / Сеть городсктх порталов
Дополните образ украшениями, например это могут быть сережки или чокер из стразов, которые сейчас особенно актуальны
Дополните образ украшениями, например это могут быть сережки или чокер из стразов, которые сейчас особенно актуальныФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Мятный блеск — необычно, правда? Примерьте на себя образ Снежной королевы
Мятный блеск — необычно, правда? Примерьте на себя образ Снежной королевыФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Белый цвет всегда смотрится элегантно и дорого, если не переборщить с украшениями
Белый цвет всегда смотрится элегантно и дорого, если не переборщить с украшениямиФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
В таком наряде праздничное настроение вам и окружающим обеспечено
В таком наряде праздничное настроение вам и окружающим обеспеченоФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Яркий, сочный зеленый, в котором вы точно завоюете звание королевы вечеринки
Яркий, сочный зеленый, в котором вы точно завоюете звание королевы вечеринкиФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Смело, дерзко, стильно. В таком образе вы услышите кучу комплиментов, и Тигр будет доволен
Смело, дерзко, стильно. В таком образе вы услышите кучу комплиментов, и Тигр будет доволенФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Если не рекомендуют красный, надеваем розовый, блестящий, с пайетками или люрексом
Если не рекомендуют красный, надеваем розовый, блестящий, с пайетками или люрексомФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
В золоте, как царица Клеопатра, и к новогодней ёлке подходит
В золоте, как царица Клеопатра, и к новогодней ёлке подходитФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов
Элегантный, сдержанный черный — извечная классика
Элегантный, сдержанный черный — извечная классикаФото: Юрий Орлов / Сеть городских порталов

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний