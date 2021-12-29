Экс-депутат ЗакСа Ленобласти избежал пятилетнего заключения по делу о мошенничестве

Всеволожский горсуд 29 декабря оправдал двоих Сергеев Караваевых – экс-депутата Законодательного собрания Ленобласти и его отца. Как пишет 47news, обвинение настаивало на признании их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и просило старшему фигуранту шесть лет лишения свободы, а его сыну – пять.



Речь шла о земельном участке во Всеволожском районе, арендованном ООО «АС». Это 47news подтвердил сам Караваев-младший.



«Об этом мы говорили с самого начала предварительного расследования. Земельный участок был выкуплен на законных основаниях, поскольку на нём было возведено здание в 809,4 квадратных метра. По проекту оно являлось единственным объектом капитального строительства. В соответствии с 36-й статьёй Земельного кодекса и постановлением правительства Ленобласти №293 — это было единственным и необходимым условием для выкупа участка по так называемой льготной стоимости, то есть 15% от кадастровой стоимости земельного участка», – рассказал изданию адвокат Борис Грузд.

