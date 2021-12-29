Экс-депутат ЗакСа Ленобласти избежал пятилетнего заключения по делу о мошенничестве

Всеволожский горсуд 29 декабря оправдал двоих Сергеев Караваевых – экс-депутата Законодательного собрания Ленобласти и его отца. Как пишет 47news, обвинение настаивало на признании их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и просило старшему фигуранту шесть лет лишения свободы, а его сыну – пять.
Речь шла о земельном участке во Всеволожском районе, арендованном ООО «АС». Это 47news подтвердил сам Караваев-младший.
«Об этом мы говорили с самого начала предварительного расследования. Земельный участок был выкуплен на законных основаниях, поскольку на нём было возведено здание в 809,4 квадратных метра. По проекту оно являлось единственным объектом капитального строительства. В соответствии с 36-й статьёй Земельного кодекса и постановлением правительства Ленобласти №293 — это было единственным и необходимым условием для выкупа участка по так называемой льготной стоимости, то есть 15% от кадастровой стоимости земельного участка», – рассказал изданию адвокат Борис Грузд.
«Фонтанка» писала, что в 2019 году Караваев-младший, находившийся в «Крестах» в рамках другого уголовного дела, объявил голодовку из-за несогласия с действиями следствия и прокуратуры. После этого его перевели в «неблагоустроенную камеру» – со сквозняком, но без горячей воды и посуды, как рассказал фигурант омбудсмену Сергею Шабанову.
Депутат Сергей Караваев и его отец предприниматель Сергей Караваев были арестованы 22 февраля 2019 года Приморским районным судом Петербурга в рамках уголовного дела, возбуждённого по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Уголовное дело Караваевых касалось событий вокруг земельного участка площадью 35 га в Муринском городском поселении. По данным следствия, в 2014 году на этом участке, арендованном ООО «АС», были построены площадки для хранения контейнеров с овощами и щебнем, зарегистрированные как объекты капитального строительства. Это дало фирме право выкупить участок у МО «Всеволожский муниципальный район» за 15% от кадастровой стоимости. Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей. Подробности этой истории 47news изложил в материале «Депутат Караваев – ФСБ: Я бы вас, воров, выпорол».