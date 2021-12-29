FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -8
73.65р83.20р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Вот и ваша Снегурочка». Собчак провела новогодний корпоратив в деревне под Петербургом

4
Печать

Телеведущая Ксения Собчак провела новогодний корпоратив для двух десятков сотрудников Дворца культуры в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти. Видео праздника появилось 29 декабря в группе ДК во «ВКонтакте».

«Ну что же, вот и ваша Снегурочка! Добрый вечер, Горбунки вы мои! С наступающим вас! Начинаю свой корпоративный чёс с такого классного мероприятия!» — сказала Собчак публике.

Автор: Ломоносовский районный Дворец культуры / «ВКонтакте»

Как пишет 47news, журналистка даже успела исполнить мечты нескольких участников праздника. Например, один из них смог пообщаться по видеосвязи со своим кумиром — Филиппом Киркоровым.

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов рассказал изданию, что мероприятие состоялось пару недель назад. Коллектив из Горбунков был участником конкурса, который объявила Собчак. Победителям она пообещала бесплатно провести корпоратив. Всего было больше 300 претендентов.

«Говорят, Ксения вела корпоратив очень профессионально, весело и демократично. Не было того ощущения, что она недосягаемая звезда. Опасались немного провокаций с ее стороны. Но обошлось без них», — сказал Кондрашов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Денеб
Сказал бы я, какая она...... Снегурочка.......
Артист ритуальных услуг
Чую, после этого крпртива многие к наркологу обратились.. :)
267003720
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно перебо.лела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний