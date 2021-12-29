«Вот и ваша Снегурочка». Собчак провела новогодний корпоратив в деревне под Петербургом

«Ну что же, вот и ваша Снегурочка! Добрый вечер, Горбунки вы мои! С наступающим вас! Начинаю свой корпоративный чёс с такого классного мероприятия!» — сказала Собчак публике.

Телеведущая Ксения Собчак провела новогодний корпоратив для двух десятков сотрудников Дворца культуры в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти. Видео праздника появилось 29 декабря в группе ДК во «ВКонтакте».

Как пишет 47news , журналистка даже успела исполнить мечты нескольких участников праздника. Например, один из них смог пообщаться по видеосвязи со своим кумиром — Филиппом Киркоровым.

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов рассказал изданию, что мероприятие состоялось пару недель назад. Коллектив из Горбунков был участником конкурса, который объявила Собчак. Победителям она пообещала бесплатно провести корпоратив. Всего было больше 300 претендентов.



«Говорят, Ксения вела корпоратив очень профессионально, весело и демократично. Не было того ощущения, что она недосягаемая звезда. Опасались немного провокаций с ее стороны. Но обошлось без них», — сказал Кондрашов.

