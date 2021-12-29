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На курортах Турции за два туристических сезона ковидом заболели около 1,5 тыс. россиян

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За последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских туристов заболели коронавирусом на курортах Турции. При этом не менее 40 из них скончались.

Такие данные предоставил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Слова дипломата 29 декабря приводит ТАСС.

«Система «безопасного туризма», которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определенные плоды. Хотя, конечно, полностью избежать заболеваний наших туристов коронавирусом не удалось. У нас за два сезона (а фактически за два «полусезона» — в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции по официальной статистике заболело порядка полутора тысяч наших туристов. Из них 40 человек, к сожалению, скончались: 11 человек — в прошлом году, остальные — в этом году. Много это или мало — не берусь судить, каждая человеческая жизнь уникальна, жаль, что так получилось. Но цифры такие, как есть», — сказал Ерхов.

Посол добавил, что в республике действует система, которая предполагает изоляцию туристов с позитивным тестом на коронавирусную инфекцию. В то время, когда в стране наблюдался большой поток приезжих, ежедневно насчитывались десятки таких человек. «Это тоже легло нагрузкой и на систему здравоохранения соответствующих провинций, и на страховые компании, и требовались поддержка и внимание со стороны нашей консульской службы, которые мы старались активно оказывать», — добавил дипломат.

Ерхов отметил, что из-за новизны системы в ней наблюдались шероховатости. «Некоторые отели в погоне, видимо, за уменьшением собственных расходов пытались заставлять заболевших туристов оплачивать дополнительные дни их пребывания, хотя могли бы этого и не делать. Очень большая проблема — с оповещением. Наши люди не всегда понимают, кто и что с ними делает, поэтому все эти шероховатости и недочеты нужно будет учесть на будущее», — подытожил посол.

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Комментарии (5)

Local
От общего числа посетивших Турцию за два сезона,может быть,это не такие уж страшные цифры?
ppky0323
Оба года ездили, там очень хорошо.... Конечно, риск заразиться выше, чем в Крыму, но риск того стоит!
Денеб
Добро пожаловать в Турцию!
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