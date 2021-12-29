На курортах Турции за два туристических сезона ковидом заболели около 1,5 тыс. россиян

За последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских туристов заболели коронавирусом на курортах Турции. При этом не менее 40 из них скончались.



Такие данные предоставил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Слова дипломата 29 декабря приводит ТАСС.



«Система «безопасного туризма», которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определенные плоды. Хотя, конечно, полностью избежать заболеваний наших туристов коронавирусом не удалось. У нас за два сезона (а фактически за два «полусезона» — в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции по официальной статистике заболело порядка полутора тысяч наших туристов. Из них 40 человек, к сожалению, скончались: 11 человек — в прошлом году, остальные — в этом году. Много это или мало — не берусь судить, каждая человеческая жизнь уникальна, жаль, что так получилось. Но цифры такие, как есть», — сказал Ерхов.

