В работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел сбой, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Чуть позже 11 часов утра 29 декабря пользователи начали массово сообщать о проблемах, отчеты не перестают поступать до сих пор.



Судя по размещенной на онлайн-платформе карте, наибольшее число неполадок наблюдается в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге.



По состоянию на 16:53 на Downdetector зафиксировано 523 отчета пользователей. На проблемы со входом в приложение пожаловались 48% пользователей, на «мобильный банкинг» — 44%, еще 8% посетовали на «онлайн-банкинг».

