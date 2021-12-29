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«ГАЗель» с пивом непреднамеренно разгрузилась посреди дороги на Софийской

Грузовик с алкогольной продукцией попал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 29 декабря. «Предпраздничное» ДТП вдохновляет пользователей соцсетей на стихи и шутки.

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Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Софийской улицы и улицы Салова «ГАЗель» уронила на проезжую часть коробки и упаковки с пивом. Судя по фото, внеплановую разгрузку выдержал не весь товар — часть побилась, и образовалась лужа.

В комментариях пользователи тут же бросились шутить про отсутствие очереди, а некоторые — даже комментировать стихами о предновогоднем похмелье.

Позже бутылки перегрузили на разделитель, чтобы не мешали проезду, добавляет очевидец. Движение на перекрестке, по данным «Яндекс.Пробок», не затруднено.

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Комментарии (4)

260928241
Не пошло.
А13579
Акт вандализма!!!
AlBerkut
А с кем газель столкнулась, с грузовиком, перевозившим семки?
Тогда на россыпь семок с пивасом уже слетелась бы вся местная гопота, радостно воркуя😂😂😂
Купчара😂
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