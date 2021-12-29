«ГАЗель» с пивом непреднамеренно разгрузилась посреди дороги на Софийской

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на пересечении Софийской улицы и улицы Салова «ГАЗель» уронила на проезжую часть коробки и упаковки с пивом. Судя по фото, внеплановую разгрузку выдержал не весь товар — часть побилась, и образовалась лужа.

В комментариях пользователи тут же бросились шутить про отсутствие очереди, а некоторые — даже комментировать стихами о предновогоднем похмелье.

Позже бутылки перегрузили на разделитель, чтобы не мешали проезду, добавляет очевидец. Движение на перекрестке, по данным «Яндекс.Пробок», не затруднено.