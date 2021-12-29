Петербург начнет год с «Кирпичами» — Вася Васин сыграет лучшие и новейшие песни

Новогодние концерты для группы «Кирпичи» — это уже сложившаяся традиция, которую, однако, пришлось изменить в связи с пандемией — в прошлом году Вася Васин и компания вышли на сцену до наступления 2021-го. Но теперь все вернулось на круги своя, и петербургские поклонники соберутся в клубе «Аврора» 1 января (16+).
Как сообщает сам Васин, программа концерта будет состоять из лучших песен, редко исполняемых композиций и «величайших хитов классических "Кирпичей"». Но не обойдется и без новинок, ведь в этом году «Кирпичи» выпустили альбом «Старческий маразм», почти каждая песня которого — это «совместка» с другими артистами: с Найком Борзовым, группой «Заточка», Александром Ф. Скляром, Ильей Чёртом и другими.
Петербургский концерт станет стартом для первого в новом году тура «Кирпичей» — после Северной столицы коллективу предстоит поздравить с праздником еще с десяток городов.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»