Жидкое мыло, скамейки и решетки канализаций. Что любят воровать на М-11

Жидкое мыло, туалетная бумага, ливневые решетки и скамейки — все это периодически крадут на скоростной платной трассе М-11 «Нева». Об этом 29 декабря рассказали в компании «Магистраль двух столиц», которая обслуживает участок дороги с 546 по 684 километры.



Так, 23 сентября на 623 километре неизвестные загружали в KIA решетки ливневой канализации. Воришек попытались поймать, но машина успела скрыться.



«Было установлено, что похищено 30 решеток. Если не брать во внимание материальный ущерб, отсутствие ливневых решеток на автомагистрали несет большую опасность – попадание колесом в незащищенный канал на большой скорости может привести к серьезному ДТП», — отметили в компании.

