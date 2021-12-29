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Жидкое мыло, скамейки и решетки канализаций. Что любят воровать на М-11

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Жидкое мыло, туалетная бумага, ливневые решетки и скамейки — все это периодически крадут на скоростной платной трассе М-11 «Нева». Об этом 29 декабря рассказали в компании «Магистраль двух столиц», которая обслуживает участок дороги с 546 по 684 километры.

Так, 23 сентября на 623 километре неизвестные загружали в KIA решетки ливневой канализации. Воришек попытались поймать, но машина успела скрыться.

«Было установлено, что похищено 30 решеток. Если не брать во внимание материальный ущерб, отсутствие ливневых решеток на автомагистрали несет большую опасность – попадание колесом в незащищенный канал на большой скорости может привести к серьезному ДТП», — отметили в компании.

Благодаря размещенным в разных точках камерам подозреваемых в воровстве удалось быстро вычислить, похищенное вернули владельцу. Злоумышленникам грозят реальные сроки лишения свободы. В компании заверили, что скрыть преступление на платной трассе «практически невозможно».

«Конечно, в туалетах видеонаблюдение не предусмотрено и поймать граждан, сливающих мыло в бутылки, сложно, но лица похитителей водоприёмных лотков отчётливо видны диспетчерам Центра управления дорожным движением (ЦУДД) через камеры», – добавили там.

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Комментарии (3)

AGP
На Гатчинской объездной уже давно металлических решёток недобор, жаль, тамошние камеры только скорость меряют ☹️
Danik
Из ливневых решеток видать тоже отличные грузила получаются!)
260928241
Для чего же тебе понадобилась эта гайка ?
Гайка -то ? Мы из гаек грузила делаем...
Кто это — мы ?
Мы, народ... Климовские мужики, то есть.©
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