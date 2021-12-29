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Не утонет в речке мяч. Любимице Ленинградского зоопарка белой медведице Хаарчаане подарили сверхпрочные игрушки

Белая медведица Хаарчаана, ставшая символом и гордостью Ленинградского зоопарка, получила свой подарок на Новый Год. Сверхпрочные мячики ей передал партнер городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — ГК «Евроинвест».

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автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Компания «Евроинвест» благодаря интернет-порталу «Фонтанка» подружилась еще в конце прошлого года с Ленинградским зоопарком. И наши тесные дружеские взаимоотношения перерастают в партнерство. Очень важным, по словам сотрудников зоопарка, является интерактив для животных, и специальные игрушки. Мы хотели бы партию таких игрушек сегодня презентовать», — сказал директор по коммуникациям ГК «Евроинвест» Роман Романюк.

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Подарок Хаарчаана оценила по достоинству. Дело в том, что обычные мячики медведице не подходят. С ними Хаарчаана расправляется на раз-два. Эти же мячики сверхпрочные и обещают прослужить длительный срок.

Хаарчаана — внучка легендарной медведицы Услады и медведя Меньшикова, живших в зоопарке Петербурга. Родилась она в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. Имя Хаарчаана в переводе с якутского означает «Снежинка». Зимой 2017 года, когда малышке исполнился год, её торжественно передали на попечение Ленинградского зоопарка.

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