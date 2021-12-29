Почти 300 кг «запрещенки» уничтожили перед Новым годом в Екатеринбурге. Посмотрите, как горят сыры, хамон и рыба

Россельхознадзор по Свердловской области отчитался об уничтожении почти 300 кг иностранных сыров, рыбы и хамона.
«В Екатеринбурге, на Красноармейской улице, обнаружена точка, где осуществлялась несанкционированная торговля 110 кг мясной (колбаса, хамон) и 175,06 кг молочной (сыр) продукции. <...> Вся продукция снята с реализации и уничтожена», — сообщается 29 декабря на сайте Россельхознадзора по Свердловской области.
Проверяющие обратили внимание, что продукция произведена в Испании, Франции, Италии и Польше, а ввоз продуктов из этих стран запрещен в рамках продуктового эмбарго. В отношении владельца торговой точки возбудили административное дело по статье о «нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки».
Продуктовое эмбарго введено указом Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.