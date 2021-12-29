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В Красноярске произошел пожар в реанимации ковидной больницы. Пострадали пятеро пациентов

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Пожар произошел в терапевтическом отделении клинической больницы №20 Красноярска. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В этом госпитале лечатся пациенты с COVID-19. По данным источника «Интерфакса» в региональном Минздраве, пострадали пять человек. Горело оборудование в «красной зоне».

«В одном из корпусов больницы номер 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, в реанимации «красной зоны» воспламенилось оборудование. У пяти пациентов диагностированы ожоги и отравление продуктами горения», – заявил собеседник информагентства.

Всего из здания пришлось эвакуировать 112 человек. Пожар уже потушили. Погибших нет.

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