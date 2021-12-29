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Взрыв петарды выбил стекла в московской квартире. Один человек пострадал

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В Москве произошел взрыв в квартире пятиэтажного дома на улице Героев Панфиловцев. Об этом 29 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным информагентства, взрывом выбило стекла на кухне. Как пишет РИА Новости, сдетонировала мощная петарда.

В результате пострадал один человек. На месте работает полиция.

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Комментарии (2)

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Петарда не может СДЕТОНИРОВАТЬ - она не содержит взрывчатых веществ, пороха не детонируют, их ПОДЖЕЧЬ надо!
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