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Помещение есть, денег на ремонт — нет. Центр социально-трудовой адаптации инвалидов собирает средства на обустройство новых мастерских

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Петербургский Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», в котором взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья находят себе работу по интересам и способностям, планирует расширить свою деятельность. Для этого у Центра даже есть новое помещение. Но в нём необходимо сделать масштабный ремонт. И без помощи его не осилить.

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«С 2018 года наш проект по сопровождаемому трудоустройству активно развивается, всё больше петербуржцев узнают о специальных мастерских, трудятся на открытом рынке. Число обращений и звонков растёт — больше желающих хотят сделать свою жизнь успешнее. Мы увеличили количество рабочих мест для людей с ОВЗ. Но для оказания социально значимых услуг помещения с площадью в 178 кв. м оказалось недостаточно. Ребята работают по сменам, так как мастерские не справляются с нагрузкой, психологи вынуждены проводить занятия в зале для совещаний. Поэтому, чтобы продолжать повышать качество услуг по трудоустройству инвалидов и создавать комфортные условия для их развития, мы долгих три года находились в поисках нового места», — рассказали в Центре.

Заветные метры «Мастер ОК» получил в этом году — комитет имущественных отношений Петербурга выделил новое помещение. Здесь планируется организовать новые мастерские и новые рабочие места для молодых людей с интеллектуальными и ментальными нарушениями. Благодаря таким мастерским молодые люди от 18 лет и старше получают теоретический и практический опыт ремесленной работы, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности. Это помогает им стать востребованными специалистами на открытом рынке труда. На базе Центра уже работают пять специализированных мастерских: столярная, швейная, батик, транзитная мастерская и мастерская по социально-бытовой адаптации.

Выделенное городом помещение расширит возможности организации. Но проблема заключается в том, что новые квадратные метры требуют масштабного ремонта. Своих средств и сил, чтобы привести помещение в порядок, у Центра нет. Летом «Мастер ОК» начал сбор средств на закупку стройматериалов и ремонтные работы. Но он, к сожалению, идёт слишком медленно. Команда Центра надеется на помощь неравнодушных петербуржцев.

На ремонт необходимо 2 миллиона рублей. Оказать финансовую поддержку можно на сайте Центра.

«Благодаря отремонтированному помещению Центр «Мастер ОК» сможет трудоустроить 40 человек с ОВЗ и помочь не только отдельным работникам, но и их семьям», — рассказали в Центре.

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» является негосударственной социально-ориентированной некоммерческой организацией, учреждённой Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в 2002 году. Центр организует работу специализированных защищенных мастерских для обеспечения равных возможностей инвалидов на самореализацию в трудовой деятельности.

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