FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Подвалы «Красного треугольника» затопило сточными водами. «Водоканал» требует платить по долгам

Часть подвальных помещений и территории промзоны «Красный треугольник» в Петербурге затопило сточными водами. Об этом «Фонтанке» 29 декабря сообщили несколько арендаторов.

5
Печать
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По словам предпринимателей, в ночь на 28 декабря представители «Водоканала» из-за задолженности установили «затычку» на слив сточных вод. Вода начала подтапливать цокольные этажи. Чтобы спасти имущество, ее стали откачивать с помощью насосов и сливать на улицу. Теперь между корпусами журчит небольшая речка.

автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», у предприятия заключен договор на холодное водоснабжение и водоотведение объекта на набережной Обводного канала, 138, с компанией «Водопроводно-канализационное хозяйство "Красный треугольник"». Она систематически не соблюдает сроки оплаты услуг по договору. Общая задолженность фирмы на 29 декабря составляет более миллиона рублей.

ПоделитьсяПоделиться

«В связи с наличием задолженности предприятием произведены мероприятия по прекращению водоотведения до погашения задолженности», — прокомментировали в пресс-службе «Водоканала».

По данным СПАРК, владельцем и гендиректором ООО «ВКХ «КТ» является Олег Строй. Компания закончила 2020 год с выручкой в 34 млн и убытком в 560 тыс. рублей.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Resident_Ev1l
Уж очень кому то хочется поскорее его снести.
DEMOMON
Снесли бы его уже поскорей.
sergeant-1
Как много ещё в нашем городе заповедных мест из 90-х, куда можно водить экскурсии, показывая интуристам глубинную Россию тех благословенных времён, и снимать фильмы про сталкеров....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний