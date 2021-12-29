Подвалы «Красного треугольника» затопило сточными водами. «Водоканал» требует платить по долгам

По словам предпринимателей, в ночь на 28 декабря представители «Водоканала» из-за задолженности установили «затычку» на слив сточных вод. Вода начала подтапливать цокольные этажи. Чтобы спасти имущество, ее стали откачивать с помощью насосов и сливать на улицу. Теперь между корпусами журчит небольшая речка.
автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», у предприятия заключен договор на холодное водоснабжение и водоотведение объекта на набережной Обводного канала, 138, с компанией «Водопроводно-канализационное хозяйство "Красный треугольник"». Она систематически не соблюдает сроки оплаты услуг по договору. Общая задолженность фирмы на 29 декабря составляет более миллиона рублей.
«В связи с наличием задолженности предприятием произведены мероприятия по прекращению водоотведения до погашения задолженности», — прокомментировали в пресс-службе «Водоканала».
По данным СПАРК, владельцем и гендиректором ООО «ВКХ «КТ» является Олег Строй. Компания закончила 2020 год с выручкой в 34 млн и убытком в 560 тыс. рублей.