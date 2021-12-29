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В «омикронном» обсерваторе в Петербурге остался томиться всего один человек

В Петербурге к Новому году освободились красные зоны — число пациентов опустилось до уровня начала декабря, следует из отчета Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 29 декабря, в стационарах Петербурга остаются 5 673 пациента, хотя еще недавно их число превышало 6 000. Из них 562 лежат в реанимации, а 308 подключены к ИВЛ. Еще 159 находятся во временном госпитале в «Ленэкспо», а 496 — в пансионате «Заря». Ощутимо меньше стало и амбулаторных больных — 22 578. Еще месяц назад их было больше 30 тысяч.

Кроме того, всего один-единственный человек остался в пансионате «Балтиец», куда везли контактных с новым штаммом «омикрон». Всего же в Петербурге 2 739 человек находятся на карантине.

За минувшие сутки первично вакцинирован 2 781 человек, закончили цикл 13 326. Полностью вакцинированы уже 2,67 млн жителей Петербурга. В запасе еще 958 тысяч доз.

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Комментарии (4)

sench99
После нового года будет взрыв, наезды, накрутки, коды какие то, потом скот ..ррраз... и вывезут..Пешим порядком, каждый день укол, помывка раз в неделю в ржавом "душе", толчок на 20 человек по расписанию..Обед и ужин-баланда, на тухлой капусте и гнилой свёкле и воде с ручья..
Runtime
Именно для этого надо использовать пансионат на 1200 мест.
тов
Страдалец наморком заперт в новый год.

Кстати, в сша CDC запретило использовать пцр-тесты для определения ковида.

Все в (удивлении).
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