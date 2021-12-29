В «омикронном» обсерваторе в Петербурге остался томиться всего один человек

Как говорится в эпидемиологической справке от 29 декабря, в стационарах Петербурга остаются 5 673 пациента, хотя еще недавно их число превышало 6 000 . Из них 562 лежат в реанимации, а 308 подключены к ИВЛ. Еще 159 находятся во временном госпитале в «Ленэкспо», а 496 — в пансионате «Заря». Ощутимо меньше стало и амбулаторных больных — 22 578 . Еще месяц назад их было больше 30 тысяч.



Кроме того, всего один-единственный человек остался в пансионате «Балтиец», куда везли контактных с новым штаммом «омикрон». Всего же в Петербурге 2 739 человек находятся на карантине.

