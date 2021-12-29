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Билайн выяснил, как россияне собираются встречать Новый год

По данным сервиса билайна «Мобильные опросы», абсолютное большинство — 89% респондентов — будут отмечать праздник, причем делать это намерены практически исключительно дома (71%) или в гостях (16%). Лишь немногие отправятся в путешествие (2%) или поедут в дом отдыха (3%).

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stock.adobe.com
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Поставить елку собираются 87% опрошенных. Из них 19% — купят настоящее дерево, а 68% отдадут предпочтение искусственному. К такому выбору россиян подталкивает забота об экологии: 53% респондентов признались, что живую елку рубить жалко. Из других причин называют простоту в использовании и установке (23%) и доступную цену пластиковой ели (12%).

О подарках большинство решило позаботиться заранее. Чаще всего их покупают за пару недель до даты (42%) или за неделю (16%). Самые запасливые приготовились еще до декабря (25%). Но есть и те, кто отложил все до последнего момента (11%). Совсем не покупают подарки единицы (5%).

Салют не является популярным атрибутом праздника: 54% респондентов не планирует его запускать, 12% — намерены наблюдать со стороны. Некоторые (15%) все же собираются устроить фейерверк.

А вот поздравление президента и новогодние куранты — неотъемлемая часть праздника. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Кто-то — из-за поздравления (68%), кто-то — только ради боя курантов (21%).

В опросе приняли участие более тысячи человек из разных городов России. Обязательным условием являлось предоставление согласия на обработку данных в целях проведения исследования.

Новости телекома

stock.adobe.com
stock.adobe.com

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