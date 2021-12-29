Билайн выяснил, как россияне собираются встречать Новый год

Поставить елку собираются 87% опрошенных. Из них 19% — купят настоящее дерево, а 68% отдадут предпочтение искусственному. К такому выбору россиян подталкивает забота об экологии: 53% респондентов признались, что живую елку рубить жалко. Из других причин называют простоту в использовании и установке (23%) и доступную цену пластиковой ели (12%).



О подарках большинство решило позаботиться заранее. Чаще всего их покупают за пару недель до даты (42%) или за неделю (16%). Самые запасливые приготовились еще до декабря (25%). Но есть и те, кто отложил все до последнего момента (11%). Совсем не покупают подарки единицы (5%).

