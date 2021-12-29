Общественные, но тайные. В ДК Ленсовета представили 5 технологий по переработке и обезвреживанию сложных отходов

Как говорится на сайте комитета, слушания проводятся в помещении ДК Ленсовета. Речь идет о проектной документации по пяти технологиям, включающей оценку воздействия на окружающую среду от их использования: обезвреживание и утилизация жидких промышленных отходов, получение трех видов грунтов и обезвреживание сточных вод. Технологии в случае их одобрения экспертизой могут применяться по всей России. Исполнителем и заказчиком работ является ООО «Независимое экспертное агентство».

Комитет по природопользованию Петербурга объявил общественные обсуждения пяти объектов экологической экспертизы. Всё это — различные технологии по получению грунтов и утилизации сточных вод.

При этом один из посетителей общественных слушаний разместил в соцсетях видео, на котором ему прямо запрещают съемку материалов, представленных исключительно в бумажном виде. При этом ссылаются на распоряжение юриста компании Елены Масловой.

«Фонтанке» Маслова сообщила, что часть с оценкой вреда окружающей среде доступна для съемки, закрыты техрегламент и технические условия. В комитете по природопользованию отметили, что заказчиком организован сбор опросных листов по адресу, указанному в информационном сообщении. «Также необходимо отметить, что вопросы фото- и видеофиксации документов, размещенных в бумажном виде для ознакомления общественности, нормативными правовыми актами в области экологической экспертизы не урегулированы», — уточнили там.



В любом случае ознакомиться с материалами можно на третьем этаже ДК им. Ленсовета до 25 января, доступ открыт ежедневно.



«Независимое экспертное агентство» зарегистрировано в Петербурге в 2019 году, собственниками значатся Вадим Марчак и Зарема Даутова.

