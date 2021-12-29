Умер легендарный защитник «Зенита» Завидонов. Однажды он не дал забить самому Пеле

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — говорится в официальном сообщении.
28 декабря не стало легендарного полузащитника «Зенита» Станислава Завидонова.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 29, 2021
Завидонов начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В «Зенит» пришел в начале 1957-го и сразу стал одним из лидеров команды.
С 1959 года его регулярно вызывали в олимпийскую сборную СССР. Вскоре в одном из матчей Станиславу пришлось опекать самого Пеле. С нейтрализацией Короля футбола зенитовец успешно справился. Но он умел не только обороняться. На его счету 31 гол, а в одном из кубковых поединков Завидонов сделал хет-трик. В 1962-м Завидонова назвали сильнейшим центральным полузащитником страны.
После окончания игровой карьеры в 1967 году Станислав Петрович успешно работал тренером, полтора года (с 1988-го по 1989-й) возглавлял «Зенит», а следующие два был вице-президентом петербургского клуба.