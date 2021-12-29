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Умер легендарный защитник «Зенита» Завидонов. Однажды он не дал забить самому Пеле

В возрасте 87 лет скончался бывший футболист и тренер петербургского «Зенита» Станислав Завидонов. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

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«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — говорится в официальном сообщении.

Завидонов начинал играть в футбол в спортивной школе Смольнинского района. В «Зенит» пришел в начале 1957-го и сразу стал одним из лидеров команды.

С 1959 года его регулярно вызывали в олимпийскую сборную СССР. Вскоре в одном из матчей Станиславу пришлось опекать самого Пеле. С нейтрализацией Короля футбола зенитовец успешно справился. Но он умел не только обороняться. На его счету 31 гол, а в одном из кубковых поединков Завидонов сделал хет-трик. В 1962-м Завидонова назвали сильнейшим центральным полузащитником страны.

После окончания игровой карьеры в 1967 году Станислав Петрович успешно работал тренером, полтора года (с 1988-го по 1989-й) возглавлял «Зенит», а следующие два был вице-президентом петербургского клуба.

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Комментарии (2)

pride
"Однажды он не дал забить самому Пеле" Фонтанка, вы глумитесь? Хочется продолжить заголовок "И такое бывает."
ahiir
Отличная была пара в полузащите - Станислав Завидонов и Юрий Морозов!
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