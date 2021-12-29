В Коломне газоны станут не простыми, а луговыми. Жители видят там травяные палисады

В петербургском комитете по благоустройству приняли решение перевести обычные газоны в луговые на пяти объектах ЗНОП в Адмиралтейском районе. Такое решение было принято после поступивших в адрес ведомства просьб жителей.



В Instagram сообщества жителей Коломны 29 декабря появилась необычная карта. На ней сердечками обозначены зеленые зоны, которые сменили свой статус. Луговыми стали газоны в скверах:

на углу улицы Лабутина и Прядильного переулка;



на набережной реки Пряжки, 66;



на Лермонтовском проспекте, 5;



в Дровяном переулке юго-восточнее дома 3;



южнее пересечения Витебской улицы и Мясной улицы;

