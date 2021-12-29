В Коломне газоны станут не простыми, а луговыми. Жители видят там травяные палисады

В петербургском комитете по благоустройству приняли решение перевести обычные газоны в луговые на пяти объектах ЗНОП в Адмиралтейском районе. Такое решение было принято после поступивших в адрес ведомства просьб жителей.
В Instagram сообщества жителей Коломны 29 декабря появилась необычная карта. На ней сердечками обозначены зеленые зоны, которые сменили свой статус. Луговыми стали газоны в скверах:
- на углу улицы Лабутина и Прядильного переулка;
- на набережной реки Пряжки, 66;
- на Лермонтовском проспекте, 5;
- в Дровяном переулке юго-восточнее дома 3;
- южнее пересечения Витебской улицы и Мясной улицы;
- на бульваре в переулке Матвеева.
Отметим, трава разных видов на луговых газонах колосится в более свободном режиме, чем на обыкновенных. Кроме того, их косят всего лишь раз в году. «Это значит, что в этих точках мы сможем высадить, например, травяные палисады. Так что одно большое дело на весну у нас уже есть», — отмечают жители Коломны.