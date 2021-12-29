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В Коломне газоны станут не простыми, а луговыми. Жители видят там травяные палисады

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В петербургском комитете по благоустройству приняли решение перевести обычные газоны в луговые на пяти объектах ЗНОП в Адмиралтейском районе. Такое решение было принято после поступивших в адрес ведомства просьб жителей.

В Instagram сообщества жителей Коломны 29 декабря появилась необычная карта. На ней сердечками обозначены зеленые зоны, которые сменили свой статус. Луговыми стали газоны в скверах:

  • на углу улицы Лабутина и Прядильного переулка;
  • на набережной реки Пряжки, 66;
  • на Лермонтовском проспекте, 5;
  • в Дровяном переулке юго-восточнее дома 3;
  • южнее пересечения Витебской улицы и Мясной улицы;
  • на бульваре в переулке Матвеева.

Отметим, трава разных видов на луговых газонах колосится в более свободном режиме, чем на обыкновенных. Кроме того, их косят всего лишь раз в году. «Это значит, что в этих точках мы сможем высадить, например, травяные палисады. Так что одно большое дело на весну у нас уже есть», — отмечают жители Коломны.

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