Соседка попой повредила жителю Петроградского района машину за то, что не там встал

Полгода жительница Петроградского района будет работать в исправительных целях на государство после минуты гнева на соседа-автомобилиста.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 29 декабря, жительница дома 19 по улице Чапаева возвращалась домой в ночь с 26 на 27 декабря и обнаружила, что у входа в парадную, где она регулярно ставит машину, опять припарковался сосед.

Вспышка гнева, по данным «Фонтанки», обернулась для владельца «Рено Логана» серьезным ремонтом. Руками женщина не только сломала дворники, но и повредила зеркала заднего вида, стекло ветрового окна и капот. Помимо этого ударом от бедра она сделала солидную вмятину в двери автомобиля. Её действия попали на видео.