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Соседка попой повредила жителю Петроградского района машину за то, что не там встал

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Полгода жительница Петроградского района будет работать в исправительных целях на государство после минуты гнева на соседа-автомобилиста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 29 декабря, жительница дома 19 по улице Чапаева возвращалась домой в ночь с 26 на 27 декабря и обнаружила, что у входа в парадную, где она регулярно ставит машину, опять припарковался сосед.

Вспышка гнева, по данным «Фонтанки», обернулась для владельца «Рено Логана» серьезным ремонтом. Руками женщина не только сломала дворники, но и повредила зеркала заднего вида, стекло ветрового окна и капот. Помимо этого ударом от бедра она сделала солидную вмятину в двери автомобиля. Её действия попали на видео.

Прокуратура Санкт-Петербурга

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей.

В процессе, как уточняет прокуратура, подсудимая вину в умышленном причинении повреждений не признала.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил петербурженке наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также ей придется оплатить затраты соседа на ремонт.

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Комментарии (39)

PupkinVasya
Ох уж эти копирайтеры от Фонтанки!
Видимо, думают, что если проставить оригинальные даты - "в ночь с 26 на 27 февраля 2021г.", то новость покажется неактуальной.
Пусть лучше будет молниеносное правосудие - вчера совершила, сегодня возбудили, а завтра приговорили.
SERGEY111
Неплохой у тетеньки тендербокс - им можно двери вышибать при штурме квартир .
264704861
«как уточняет прокуратура, подсудимая вину в умышленном причинении повреждений не признала»
Пожалуй это главный итог и вывод из этого проишествия.
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