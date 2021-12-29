«Пассажиравтотранс»: Въехавший в «Приют комедианта» автобус не задел здание

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» устанавливает причины ДТП, произошедшего вечером 28 декабря в центре Петербурга. Накануне художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков сообщил, что в театр въехал рейсовый автобус.
Автобус № 181 вечером вторника выехал на тротуар на Садовой улице, сообщили 29 декабря в пресс-службе предприятия. В результате ДТП никто не пострадал. Здание театра задето не было и повреждений не получило, добавили в ПАТ.
По словам Минкова, автобус помял машины. Зрители в это время были в зале.