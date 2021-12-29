FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.50р83.22р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Пассажиравтотранс»: Въехавший в «Приют комедианта» автобус не задел здание

0
Печать

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» устанавливает причины ДТП, произошедшего вечером 28 декабря в центре Петербурга. Накануне художественный руководитель «Приюта комедианта» Виктор Минков сообщил, что в театр въехал рейсовый автобус.

Автобус № 181 вечером вторника выехал на тротуар на Садовой улице, сообщили 29 декабря в пресс-службе предприятия. В результате ДТП никто не пострадал. Здание театра задето не было и повреждений не получило, добавили в ПАТ.

ПоделитьсяПоделиться

По словам Минкова, автобус помял машины. Зрители в это время были в зале.

Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний