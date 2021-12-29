Раздули осла. В РПЦ объяснили, как труп Моисея из мужского монастыря оказался на морозе

Фабула такова. Два дня назад местные издания написали, что в Муроме монахи оставили ослика умирать на морозе. Оледеневший труп с клочком сена во рту нашли у деревни Мишино. Ослика звали Моисей. В епархии опровергли факт трагической гибели животного.

Представители РПЦ обвинили СМИ в «раздувании до вселенского масштаба» скандала с мертвым ослом, которого нашли у дороги во Владимирской области. Информация появилась в телеграм-канале «Антицерквач», который ведут представители церкви, репост сделал 29 декабря глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Осел был в монастыре года 3–4. Его отдали хозяева, после которых его и лечили. Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осел лежал около дороги. Всё как всегда: кто-то заметил и сфотографировал», — сообщил глава пресс-службы епархии иерей Артемий Чернов.



В СМИ при этом появились свидетельства очевидцев, которые уверяли, что два дня осел не мог выбраться из канавы и умер от переохлаждения. РПЦ представила контраргумент и поинтересовалась, почему свидетели не предоставили фото и видео еще живого осла и почему тревогу не забили раньше, если всё обстояло так, как они говорят.



После публикаций о трагической гибели животного владимирское областное отделение «Атеистов России» подало на монастырь заявление в Следственный комитет.

