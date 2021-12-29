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Раздули осла. В РПЦ объяснили, как труп Моисея из мужского монастыря оказался на морозе

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Представители РПЦ обвинили СМИ в «раздувании до вселенского масштаба» скандала с мертвым ослом, которого нашли у дороги во Владимирской области. Информация появилась в телеграм-канале «Антицерквач», который ведут представители церкви, репост сделал 29 декабря глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фабула такова. Два дня назад местные издания написали, что в Муроме монахи оставили ослика умирать на морозе. Оледеневший труп с клочком сена во рту нашли у деревни Мишино. Ослика звали Моисей. В епархии опровергли факт трагической гибели животного.

«Осел был в монастыре года 3–4. Его отдали хозяева, после которых его и лечили. Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осел лежал около дороги. Всё как всегда: кто-то заметил и сфотографировал», — сообщил глава пресс-службы епархии иерей Артемий Чернов.

В СМИ при этом появились свидетельства очевидцев, которые уверяли, что два дня осел не мог выбраться из канавы и умер от переохлаждения. РПЦ представила контраргумент и поинтересовалась, почему свидетели не предоставили фото и видео еще живого осла и почему тревогу не забили раньше, если всё обстояло так, как они говорят.

После публикаций о трагической гибели животного владимирское областное отделение «Атеистов России» подало на монастырь заявление в Следственный комитет.

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Комментарии (5)

Never_Mind
Приз года за лучший заголовок!
hal9000
Для РПЦ по идее должен быть траур вселенского масштаба...ведь осел это личный транспорт Плотника..)
chip1
Назвать осла Моисеем, это же оскорбление чувств? Монахи однако в этом монастыре вольнодумцы!
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