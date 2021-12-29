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В доме петербургского финдиректора погостили воры. С собой утащили золота на миллион

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Без ювелирных украшений осталась сотрудница петербургской компании после того, как в её дом в Тосненском районе Ленинградской области забрались воры. Ценности уносили через окно.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря, 33-летняя финансовый директор расположенной в Павловске типографии пожаловалась полиции на нежеланных гостей накануне вечером. Из одноэтажного дома в дачном партнёрстве «Ижорец» она ушла немногим позже половины девятого утра, а вернувшись, поняла, что в комнатах кто-то побывал.

Дом вымораживало из взломанного пластикового окна, исчезли ювелирные украшения. Ущерб хозяйка оценила в один миллион рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере. Полиция нашла отпечатки и занимается поиском преступников.

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