В доме петербургского финдиректора погостили воры. С собой утащили золота на миллион

Без ювелирных украшений осталась сотрудница петербургской компании после того, как в её дом в Тосненском районе Ленинградской области забрались воры. Ценности уносили через окно.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря, 33-летняя финансовый директор расположенной в Павловске типографии пожаловалась полиции на нежеланных гостей накануне вечером. Из одноэтажного дома в дачном партнёрстве «Ижорец» она ушла немногим позже половины девятого утра, а вернувшись, поняла, что в комнатах кто-то побывал.

