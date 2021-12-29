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Полиция вывезла из табора обрез, наркотики и пару сотен кочевников. Доброе утро сказал ОМОН

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Уголовные дела о хищениях у пенсионеров стали поводом для полиции нанести визит в посёлки в Ленобласти, где живут представители кочевого народа. Одних заботливо просили не забыть тёплые вещи, к другим заходили через окно.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оперативное видео ГУ МВД по Петербургу и области публикует 29 декабря. Как сообщили в ведомстве, с рейдом нагрянули по делам о мошенничествах и кражах, совершённых, как правило, в отношении пожилых людей. Проверяли таборы во Всеволожском и Гатчинском районах.

На кадрах — побудка, устроенная силовиками. Открыв глаза, жители видели бойцов ОМОН: некоторым желали доброго утра и просили прихватить в отдел тёплые вещи. Соседям повезло меньше: к ним заходили через окно и с пожеланием «Всем на пол!»

Изъяты обрез охотничьего ружья, около полусотни патронов различного калибра и свёртки с наркотиками. Находки легли в основу уголовных дел.

По отделам полиции развезли несколько сотен человек. Всех проверили по базам, взяли отпечатки пальцев, большинство отпустили, но четверым пришлось задержаться.

«По факту незаконного оборота оружия и наркотиков возбуждены уголовные дела. В рамках уголовных дел четверо человек задержаны в качестве подозреваемых», — сообщили в главке.

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