Полиция вывезла из табора обрез, наркотики и пару сотен кочевников. Доброе утро сказал ОМОН

Уголовные дела о хищениях у пенсионеров стали поводом для полиции нанести визит в посёлки в Ленобласти, где живут представители кочевого народа. Одних заботливо просили не забыть тёплые вещи, к другим заходили через окно.

Оперативное видео ГУ МВД по Петербургу и области публикует 29 декабря. Как сообщили в ведомстве, с рейдом нагрянули по делам о мошенничествах и кражах, совершённых, как правило, в отношении пожилых людей. Проверяли таборы во Всеволожском и Гатчинском районах.



На кадрах — побудка, устроенная силовиками. Открыв глаза, жители видели бойцов ОМОН: некоторым желали доброго утра и просили прихватить в отдел тёплые вещи. Соседям повезло меньше: к ним заходили через окно и с пожеланием «Всем на пол!»

